Pioggia abbondante | Giuliacci spiazza tutti | quando la fase critica

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Si è parlato di anticiclone e di alta pressione. Le giornate sono state per lo più soleggiate. Qualcuno ha persino parlato di un anticipo di primavera. Ma ora gli esperti tracciano scenari differenti. Le previsioni meteo sono chiare: come si legge su meteo.it, "dopo un ?periodo prolungato di alta pressione? sub-tropicale, che ha dominato il clima del Mediterraneo e dell'Europa occidentale, si prevede un radicale cambiamento, a partire dalla fine della prima decade di febbraio". Stando a quanto annunciato dal team del colonnello Mario, bisogna segnare sul calendario le date dell'8 e del 10 del mese corrente. Torna il regime atlantico. Che vuol dire? Si avranno presto dei cambiamenti netti del tempo. I meteorologi spiegano che lapiù"è attesa per il 9-10 Febbraio, ...