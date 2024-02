Picerno-Catania martedì 06 febbraio 2024 ore 14 | 00 | formazioni | quote | pronostici Lucarelli in emergenza perde anche Zammarini

Tante emozioni e verdetti nella serata di Serie C 2023 / 2024 , che alle 20:45 ha visto andare in scena ben sei partite. Per quanto riguarda il girone ... (sportface)

La copiosa nevicata che si è abbattuta in Basilicata quest’oggi porta al rinvio nel potentino di Picerno-Catania , match valido per il girone C di ... (sportface)

Non si gioca Picerno-Catania , sfida valida per 22ª giornata del Girone C di Serie C, in programma oggi alle ore 16:15. Il Catania occupa la 12ª ... (calcioweb.eu)

La stagione da capocannoniere di Jacopo Murano non sta passando inosservata. Una intuizione vincente quella del dg Greco che in estate l'ha portato al Picerno e ora ha in mano un elemento che ...4-2-3-1 con Bethers (vice capitano) in porta; difesa formata da Rapisarda (capitano), Monaco, Kontek e Celli; Quaini e Zanellato in mediana; Chiarella, Peralta, Cicerelli alle spalle dell’unica punta ...L’ultimo confronto in terra lucana ha visto i rossazzurri vincere di misura contro il Picerno, decisivo Luca Moro. Prima ancora, il 26 febbraio 2020, altro successo per il Catania sul campo della form ...