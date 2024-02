Piazza Affari vale 574 miliardi e torna ai livelli pre-Lehman

Gli investitori sperano che la Banca centrale Usa accenni a un taglio dei tassi a breve. Euro ai minimi in un mese. Petrolio in calo, prezzi del gas ... (ilsole24ore)

Seduta in gran corsa per Unicredit in Piazza Affari: il titolo ha concluso in rialzo dell'8% a 28,8 euro dopo che l'istituto guidato da Andrea Orcel ha registrato un utile 2023 di 8,6 miliardi ...L’indice Euro Stoxx 50 chiude piatto, mentre a Piazza Affari l’indice Ftse Mib archivia gli scambi in rialzo dello 0,77% a 30.952,79 punti. Chiusura poco mossa per il Dax tedesco (-0,1%), ma anche sul ...Avvio di settimana positivo a piazza Affari, che sul SeDeX ha premiato il Leva 7 Long emesso da Société Générale sul Ftse Mib, davanti al Leva 7 Short dello stesso emittente sempre sull’indice ...