Pgf | la stagione parte col segno più Debutto positivo del team di A1 Un settimo posto che fa sperare

(Di lunedì 5 febbraio 2024) In casa Palestra Ginnastica Ferrara si sapeva che quella di sabato a Montichiari sarebbe stata una giornata fondamentale, seppure si trattasse solo della prima del Campionato di Serie A1 di Ginnastica Artistica Maschile 2024, in quanto arrivata in un momento di recupero da diverse avversità fisiche che hanno caratterizzato la preparazione dei ginnasti, e i palestrini non hanno mancato l’appuntamento, chiudendo al 7°: un piazzamento reso ancor più di valore dal punteggio conquistato (234.100), che racchiude le squadre dalla quarta alla settima in meno di 2 punti, con una divario molto più ampio rispetto alle squadre che seguono. Sì, perché è con i punti che bisogna fare i conti nelle tre giornate della regular season del campionato (ieri e poi Ancona il 24 febbraio e Ravenna il 7 aprile) dove le dodici formazioni in lizza andranno a classificarsi per accedere ...