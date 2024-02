Perugia | al via il master di scrittura seriale di fiction

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 5 febbraio 2024), 5 febbraio 2024 - Al via la quinta edizione deldidi. Si tratta di un’offerta formativa specialistica per giovani editor e sceneggiatori capaci di lavorare sulla media e lunga serialità, con particolare attenzione al rapporto tra, criteri di costo, regia e montaggio. È questo l’obiettivo deldidi, organizzato dal Centro Italiano di Studi Superiori per la Formazione e l’Aggiornamento in Giornalismo Radiotelevisivo, con sede a, in collaborazione con Rai-Radiotelevisione Italiana/Direzione Rai, e con il sostegno dell’Associazione Produttori Audiovisivo. Il, giunto ...