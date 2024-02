Persone scomparse | si cerca Lisa Zadra di 33 anni Si è allontanata da Montebelluna lo scorso primo febbraio

MONTEBELLUNA (TREVISO) - Giovane scomparsa da Montebelluna, sono ore d'apprensione per Lisa Zadra di 33 anni. La donna si è allontanata nel primo pomeriggio dello scorso primo febbraio dalla propria ...Sale a 112 il numero dei morti causati degli incendi boschivi in Cile, dove da giorni è in corso una vasta emergenza nella regione di Valparaíso. Il presidente Gabriel Boric ha dichiarato lo stato d’e ...L’AQUILA – Oltre cento persone in maschera hanno celebrato la “Sant’Agnese delle Sant’Agnesi”, l’ormai tradizionale manifestazione dell’Aquila che, a un mese dalla “festa strana” di Sant’Agnese, riuni ...