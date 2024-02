Permare punta al mercato delle barche in metallo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 5 febbraio 2024) OGGI a guidarec’è Barbara Amerio (nella foto a destra), ceo della società. Con lei lavorano, occupandosi ognuno di un settore diverso, i suoi fratelli, Rodolfo, detto Dodo, e Alessandro. Noemi invece è la nipote, ma è già entrata nell’azienda di famiglia, fondata dal nonno, Fernando, a cui è dedicata una imbarcazione, la F100. Il cantiere sanremesealin, dopo essere stato per anni solo in quello del composito e può farlo grazie ad un supporto per la crescita di UniCredit, che ha erogato un finanziamento di 2,3 milioni. L’operazione è stata assistita dalla Garanzia SupportItalia di Sace ed è finalizzata alla realizzazione di un secondo sito produttivo in Toscana, in provincia di Pisa. Il prestito, che ha una durata di otto anni, è finalizzato ...