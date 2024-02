Perin | lesione del legamento collaterale | circa un mese di stop

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Altro infortunio in casa Juventus Non arrivano buone notizie per la Juventus. Massimiliano Allegri, già alle prese con i problemi fisici di Dusan Vlahovic e Federico Chiesa, oltre che alla squalifica di Danilo che salterà l'Udinese, deve fare i conti con il KO rimediato da Mattia. Il portiere bianconero ha riportatodi 1° grado del

Stando a quanto rivelato da La Repubblica, nel corso dell'assemblea di Lega, la Juventus, l'Inter e il Milan avrebbero manifestato la loro volontà di un cambiamento in Serie A passando da 20 a 18 ...Tegola in casa Juventus, dopo il problema legato a Vlahovic e Chiesa, annunciato un nuovo infortunio dal J-Medical.Carlo Alvino, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni a "Radio Goal" su Radio Kiss Kiss Napoli: "L'esclusione di Zielinski dalla lista per la Champions League non è una ripicca. La ripicca ...