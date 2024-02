Perin | lesione del legamento collaterale | circa un mese di stop

(Di lunedì 5 febbraio 2024) (Adnkronos) – Non arrivano buone notizie per la Juventus. Massimiliano Allegri, già alle prese con i problemi fisici di Dusan Vlahovic e Federico Chiesa, oltre che alla squalifica di Danilo che salterà l’Udinese, deve fare i conti con il KO rimediato da Mattia. Il portiere bianconero ha riportatodi 1° grado delmediale del ginocchio destro che lo terrà lontano dal terreno di gioco perun: per lui, adesso, inizierà l’iter riabilitativo del caso. Fantacalcio.it per Adnkronos seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano .

Altro infortunio in casa Juventus Non arrivano buone notizie per la Juventus. Massimiliano Allegri, già alle prese con i problemi fisici di Dusan ... (sbircialanotizia)

Non possiamo certo recriminare per l'arbitraggio di Maresca, ma la partita di ieri sera è stata utile per capire come mai l'Inter ha avuto così tanti favori arbitrali. Semplice, è l'antisportività ...Ha preso il via nella giornata di oggi a Barcellona il processo che vede coinvolta l'ex stella del Barcellona Dani Alves, accusato di violenza sessuale ai danni di una giovane per i fatti ...Tegola in casa Juventus, dopo il problema legato a Vlahovic e Chiesa, annunciato un nuovo infortunio dal J-Medical.