Perché serve una direttiva unica europea contro la violenza di genere

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Unasulladisarebbe un passo importante per arginare questo fenomeno. Ma rischia di naufragare per l'opposizione di Paesi conservatori, a cui si sono aggiunte anche Francia e Germania. Se è impossibile pensare di far cambiare idea a Ungheria e Repubblica Ceca – che a quanto pare tengono più a contrastare il “gender” che a proteggere le proprie cittadine – l’Italia non può tacere di fronte al comportamento di quei Paesi che prende a esempio come politiche di