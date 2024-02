Perché molte casalinghe stanno mettendo in un sacchetto di plastica la griglia del forno

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 5 febbraio 2024) I trucchi in casa sono molti. Tanti i rimedi per pulire gli elettrodomestici e componenti degli elettrodomestici senza sottoporsi a grandi sforzi. Andremo a scoprirne uno che riguarda ladel, come tenerlo pulito servendosi di una busta di(ilcorrieredellacitta.com)Ladelè una componente che troppo speso risulta molto incrostata a causa dei grassi e degli oli di cottura oltre che da residui di cibo. E quando non viene pulita regolarmente, sgrassarla può diventare una vera e propria impresa con dispendio di energie e detergenti anche molto aggressivi, ma questo segreto renderà tutto più semplice, basta avere una busta diche sia abbastanza grande da contenerla. Il segreto per pulire ladel ...