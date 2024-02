Perché in inverno gli occhi lacrimano di più?

Leggi tutta la notizia su nonewsmagazine

(Di lunedì 5 febbraio 2024) La grande maggioranza degli italiani nei mesi invernali soffre spesso di lacrimazione eccessiva; secondo gli specialisti di Clinica Baviera, questo accadeglisono esposti a temperaturebasse che possono provocare secchezza e fargli perdere umidità. Quando il film lacrimale si secca, l’o come meccanismo di difesa è portato a secernere: producelacrime per idratarsi, arrivando anche a una lacrimazione costante che può essere molto fastidiosa. Inoltre, queste lacrime possono essere di scarsa qualità, con conseguenze anche sulla secchezza oculare. Le ragioni di questo fenomeno sono direttamente collegate alle basse temperature, al vento, alla scarsa umidità negli ambienti dovuta all’uso dei caloriferi, tutte condizioni che si verificano molto di frequente in questo periodo ...