Perché è importante portare la copertina in sala parto e come sceglierla

Leggi tutta la notizia su gravidanzaonline

(Di lunedì 5 febbraio 2024) A partire da qualche mese prima rispetto alla data prevista per il, le future mamme cominciano a preparare la fatidica valigia per l’ospedale, per non farsi trovare impreparate nel caso in cui il bambino decida di nascere in anticipo rispetto alla data presunta del. Tra gli indispensabili da inserire c’è laper il, che,è facile immaginare, è realizzata in un tessuto leggero, generalmente mussola di cotone, di forma solitamente rettangolare o anche quadrata, da scegliere in base alla stagione. Consigliati da noisempre più genitori stanno mettendo in lista nascita i quadrotti per neonato Sempre più ...