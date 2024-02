“Per rilanciare l’affitto occorrono incentivi e tutele | non allarmi e minacce”

Leggi tutta la notizia su impresaitaliana

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Confedilizia avanza due proposte per: “Siamo stanchi dei continuisul caro affitto” “Siamo stanchi dei continuisul caro affitto e sull’aumento delle locazioni brevi, che quasi sempre sottintendono, quando non esplicitano, una colpevolizzazione dei proprietari di casa, cui segue la trovata punitiva di turno”. Lo ha detto il presidente della Confedilizia, Giorgio Spaziani Testa, aprendo a Torino l’annuale Conferenza organizzativa dell’associazione della proprietà immobiliare. “Le principali azioni da svolgere per migliorare la situazione abitativa in Italia sono il recupero degli oltre centomila appartamenti di edilizia residenziale pubblica non disponibili e il rafforzamento della locazione privata, che da sempre garantisce la stragrande maggioranza dell’offerta ...