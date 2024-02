Per le banche italiane vento in poppa | ma navigazione a vista

Nell'anno della tassa sugli extraprofitti atteso un record storico. Oggi i conti Unicredit, in settimana Intesa Sanpaolo, Mps e Banco (ilgiornale)

Banchero affonda Minnesota - vincono OKC - Clippers e Denver

Per Gallinari 11 punti ma Detroit perde ancora NEW YORK (STATI UNITI) - Minnesota spreca e cade sotto i colpi di Paolo Banchero, Oklahoma City non ... (ilgiornaleditalia)