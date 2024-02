Pensioni sempre più lontane e a metà dello stipendio Milioni di lavoratori in allarme e senza fondo risparmi

(Di lunedì 5 febbraio 2024) È (di nuovo). Non solo perché si allontanadi più l’età in cui vi si può andare, ma anche perché l’ammontare delle stesse si è ridotto drasticamente nel corso degli anni. È quanto emerge dall’ultima indagine effettuata da Moneyfarm, società di consulenza finanziaria indipendente con approccio digitale, che dipinge il quadro di una vera e propria emergenza. Segui su affaritaliani.it

Nella trasmissione ‘Di Martedì’ andata in onda il 12 dicembre, ove tra gli ospiti vi era la Fornero , si è anche parlato, per fare il punto di quanto ... ()

Da giorni si trova senza casa, senza vestiti e soprattutto senza il suo amato cane Charlie, un pastore tedesco di cinque anni che lei, Simonetta Zaccari, 57 anni, ha sempre trattato come un ...E’ valida dal 2024 Quota 103, che consente il pensionamento a 62 anni con 41 anni di contributi. Rispetto però alle quote precedenti, l’assegno non viene calcolato con il sistema misto, ma ...Sono diverse le misure attualmente disponibili per andare in pensione anticipata, ma forse non tutti sanno che ci sono limitazioni. Recentemente si parla sempre più spesso del fatto che i lavoratori ...