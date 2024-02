Pensioni più lontane e a metà dello stipendio | lavoratori in allarme

È (di nuovo) allarme Pensioni . Non solo perché si allontana sempre di più l’età in cui vi si può andare, ma anche perché l’ammontare delle stesse si ... (affaritaliani)

In questi giorni ho seguito attentamente il sempre preciso aggiornamento di Orietta Armiliato, fondatrice e amministratrice del CODS, sul profilo ... ()

Le donne percepiscono il 30,45% in meno degli uomini di pensione. Il gap retributivo di genere si fa sentire sonoramente anche negli assegni ... (quifinanza)

Con l’anno nuovo e le modi fiche introdotte dal governo Meloni è più difficile anticipare la riscossione dell’assegno Inps. E per lasciare il lavoro ... (corriere)

Pensioni - ecco il taglio di Meloni : assegni più bassi per i nuovi esodati

Il taglio delle Pensioni inserito dalla manovra targata Giorgia Meloni resta e colpirà lavoratori che, in realtà, non sono più tali ma non sono ... (lanotiziagiornale)