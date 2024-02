Pensionato trovato morto in casa | arresto shock | “È omicidio”

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 5 febbraio 2024) I sospetti sono diventati più solidi nel giro di ventiquatt’ore. Ieri pomeriggio il ritrovamento delottantanovenne Carlo Giovanni Gatti. Il corpo è stato ricon la testa spaccata nella suadi Colli Verdi, in provincia di Pavia. Da subito è stata al centro dell’attenzione degli inquirenti la badante Liliana Barone, 45 anni. All’interrogatorio nella caserma dei carabinieri di Voghera, in presenza del suo avvocato, la donna si è avvalsa della facoltà di non rispondere.Leggi anche: Anziano di 89 anniin: “Il corpo in un lago di sangue”. Cosa è successo… L’di Liliana Barone Sarà l’autopsia a chiarire in che modo l’ottantanovenne si è rotto la testa, provocando un’emorragia fatale. In particolare, desta attenzione una ...