Pensionati ANAP Confartigianato | Cecilio Testa eletto vicepresidente regionale

(Di lunedì 5 febbraio 2024), presidente diBergamo, l’Associazione nazionale anziani eaderente aImprese Bergamo, è statovicario diLombardia. L’elezione è avvenuta in occasione del rinnovo delle cariche lombarde dell’Associazione che rappresenta e tutela iartigiani, promuovendo iniziative di carattere formativo, culturale, assistenziale e sanitario a favore dei soci, oltre che portare le istanze della terza età sui vari tavoli istituzionali. Il rinnovo delle cariche ha confermato, nel ruolo di presidente, Bruno Marchini (Mantova). Oltre a, nel nuovo Consiglio sono stati eletti, col ruolo di delegati, Claudio Giosuè Berbenni, ...

Costruire in Italia un sistema efficace nel dare supporto a quasi 4 milioni di anziani non autosufficienti e alle loro famiglie ...Il presidente provinciale Anap, Luciano Vittori, denuncia le lunghe liste d'attesa e la mancanza di medici di medicina generale a Terni, sottolineando come ciò penalizzi le categorie meno abbienti che ...Con profondo dolore il gruppo regionale di ANAP ha partecipato la scomparsa del Presidente Rocco Leotta, avvenuta ieri mattina. Un uomo di straordinaria dedizi ...