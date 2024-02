Pechino predica nel deserto Così i mercati se ne infischiano del governo cinese

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Pochi mesi. Tanto servirebbe alper riportare un po’ di fiducia intorno all’economia del Dragone. Mai come in questi mesi, come raccontato a più riprese da Formiche.net, i grandi capitali, i, gli investitori hanno voltato le spalle ae le sue borse, dando vita a un’onda lunga di vendite che hanno finito con il deprezzare le azioni. Tutto questo ha portato via ricchezza e avvicinato pericolosamente l’India alla Cina. Eppure aqualcuno ha deciso che non è ancora tempo di gettare la spugna, alla stregua di quanto avvenuto con le piccole banche con ilche ha deciso di rianimare in extremis gli istituti periferici, ormai moribondi. Poche ore fa, infatti, l’autorità di vigilanza del mercato azionarioha alzato il livello ...