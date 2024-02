Pechino Express | amatissima ex concorrente operata d’urgenza all’addome | “Mi hanno salvata!”

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Momento difficile per una delle viaggiatrici più amate dell’ultima edizione di. Si tratta di Martina Colombari che ha viaggiato, nelle diverse tappe del reality show, in coppia con il figlio Achille Costacurta. Il team, denominato Mamma e figlio è stato molto apprezzato dal pubblico che ha potuto scoprire il rapporto speciale che lega l’ex Miss Italia al figlio. Inoltre i telespettatoripotuto conoscere una nuova sfaccettatura di Martina, molto dolce e premurosa. Adesso, però, la Colombari ha postato una storia, sul suo canale Instagram ufficiale, che ha un po’ allertato i suoi sostenitori. L’ex protagonista diha raccontato di trovarsi in ospedale e di aver subito un’operazione: Buongiorno, se sono sparita in questi giorni è perché sono ...