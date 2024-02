“Pazzo di te” di Renga e Nek | ecco il testo della canzone di Sanremo 2024

Leggi tutta la notizia su blogtivvu

(Di lunedì 5 febbraio 2024) “di te”, ildie Nek a. L’amore che i due interpretano nel brano viene descritto come stupido, inutile e irresponsabile. Ma anche come nobile, fragile e, soprattutto, capace di rendere folle una persona: «E non sai come vorrei farne a meno» recitano. Le voci potenti e inconfondibili... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.