Pavard | spiegati i 30 milioni | l’Inter si gode il suo top player

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Solo chi non aveva mai visto una partita al di fuori della Serie A (Mondiali compresi) poteva aver dubbi sull’effettivo valore di Benjamin. Che anche in Inter-Juventus mostra una crescita pazzesca e dimostra il suo status di top. STELLA – Se il grande topdell’attacco delè il capitano Lautaro Martinez, i nerazzurri possono vantare una stella con status internazionale anche in difesa. Il suo nome è Benjamin, che nella sfida vinta 1-0 contro la Juventus ha mostrato ancora una volta perché il club abbia deciso di investire 30di euro per portarlo a Milano. Un giocatore di classe superiore, sia a livello difensivo – un vero e proprio muro – ma anche in propensione offensiva e in costruzione. Un*eleganza, quella di, che ha ...