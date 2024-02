Paura sul volo Orio-Vilnius | l’aereo sbanda e finisce fuori dalla pista d’atterraggio – Video

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Momenti disulpartito daal Serio e diretto a. Nelle fasi di atterraggio nella capitale lituana, l’Airbus320 della compagnia Avion Express hato – come si vede nel– ed è finito. I piloti hanno fatto sbarcare i 179 passeggeri, che non hanno riportato ferite, in sicurezza. Lo scalo è rimasto chiuso per circa due ore e mezza dopo l’incidente.X/Breaking Aviaton News ands L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

FALCONARA - Camion in fiamme, paura a Falconara per una colonna di fumo nero che si è alzata in cielo e ha allarmato l’intera città. Sul posto ci sono i vigili del fuoco che stanno provvedendo a ...Il sipario sta per alzarsi sui 30 artisti in gara al 74esimo Festival di Sanremo ...il 'panico da Ariston', la paura che un acuto possa tremare, che un tono basso muoia in gola, che il fiato non ...Un cane di nome Ollie ha rivoluzionato uno studio dentistico. Con la sua vicinanza, aiuta i pazienti ad affrontare la paura del dentista ...