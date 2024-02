Paura e follia nella National League inglese | steward preso a pugni | un razzo contro l’arbitro

(Di lunedì 5 febbraio 2024) A margine di Barnet-Waldstone, valida per la, si è assistito a scene di efferata violenza: i tifosi di casa hanno invaso il campo dopo il pareggio avversario, aggredendo glie lanciando oggetti e razzi, uno dei quali ha colpito in pieno il direttore di gara.

BASTIA UMBRA - Momenti di paura e incredulità ieri mattina nell’area di rifornimento Q8 posta lungo la statale 75 in direzione Foligno all’altezza di Bastia Umbra. Un ...Paura in zona Darsena, 10 persone di origine nordafricana hanno cominciato una rissa con tanto di lancio del vetro e bottiglie. La situazione.Andrea Lazzari a 'Radio Kiss Kiss': "Perdere Zielinski a zero è pura follia. Una genialata, invece, acquistarlo a titolo gratuito".