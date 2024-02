Passo da alta classifica Iori timbra subito | Lumezzane pensa in grande

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 5 febbraio 2024)(Brescia) Al di là di qualche "spavento" nel finale, ilconquista una vittoria di assoluta importanza e costringe alla resa una tenace Alessandria, squadra assai rinnovata e più che decisa a risalire dal fondo. Il successo consente alla formazione di Franzini non solo di consolidare la sua posizione in zona playoff, ma anche di ribadire le qualità di un gruppo che possiede elementi di sicuro valore ed un’efficace organizzazione di gioco. Nei primi minuti l’incontro del "Saleri" è all’insegna dell’equilibrio. La prima ghiotta occasione è di marca piemontese, con Laukzemis che al 16’ costringe Filigheddu e Calì ad un doppio, provvidenziale intervento per allontanare la sfera dalla linea di porta. Il pericolo scampato carica i rossoblù, che al 19’ sbloccano il risultato con una sventola di Taugourdeau che ...