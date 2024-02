Passaggio di testimone alla guida del G7 | nel solco dell’Hiroshima AI Process

(Di lunedì 5 febbraio 2024) È stato undi consegne simbolico ma allo stesso tempo estremamente significativo quello che ha visto protagonista Giorgia Meloni. La presidente del Consiglio è volata in Giappone per incontrare il premier Fumio Kishida e ufficializzare il cambio di guardia al G7, sebbene le differenze si annunciano minime. “L’anno scorso la presidenza giapponese ha svolto un lavoro straordinario nel richiamare l’attenzione su una tecnologia”, quale l’intelligenza artificiale, “che può generare grandi opportunità ma può anche nascondere enormi rischi per le nostre società”, ha dichiarato da Tokyo nell’intervista rilasciata al quotidiano nipponico Yomiuri Shimbun. Il paradigma sembra essere quello più volte espresso: liberare le potenzialità dell’IA, tenendo conto dei suoi impatti negativi. “Siamo di frontereale possibilità che molte professioni, anche ...

La premier Giorgia Meloni è in Giappone dove eredita la guida del G7: «Nel Mar Rosso partecipiamo a una missione difensiva, e sono contenta che Roma assuma il comando di questa missione» Un passaggio di consegne per dare ufficialmente la presidenza del G7 all'Italia. Giorgia Meloni è sbarcata oggi a Tokyo, in compagnia della figlia Ginevra, per un bilaterale con il premier giapponese ...