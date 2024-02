Parte la bonifica dei tetti in eternit | Avremo case più ecosostenibili

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Via iancora in, sostituiti da nuove coperture più sicure e meno impattanti sull’ambiente, accanto ad altre opere di efficientamento energetico. Sono i lavori che stannondo sullepopolari di proprietà del Comune in via Ada Negri. A essere coinvolti dal cantiere saranno 3 edifici, con gli interventi che dureranno tre mesi. Il progetto prevede il completo rifacimento del manto di copertura delle palazzine: oggi isono fatti di cemento-amianto. "Si tratta – spiegano dal municipio – di un’importante opera di manutenzione straordinaria messa in atto con l’obiettivo di migliorare il patrimonio in termini di qualità di vita e sostenibilità ambientale". L’intervento sarà finanziato con fondi provenienti dal Pnrr, il Piano nazionale di ripresa e resilienza, e costerà in tutto ...