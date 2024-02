Paris Saint Germain-Stade Brestois Coppa di Francia | 07-02-2024 ore 21 | 10 | formazioni | quote | pronostici

La rimonta subita in casa da uno Stade Brestois sempre più sorprendente non scalfisce il primato del Paris Saint Germain sulla Ligue1, che vede ... (infobetting)

A caccia della quarta vittoria consecutiva in trasferta in tutte le competizioni, i campioni in carica della Ligue 1 del Paris Saint-Germain si ... (sport.periodicodaily)

La rimonta subita in casa da uno Stade Brestois sempre più sorprendente non scalfisce il primato del Paris Saint Germain sulla Ligue1, che vede ... (infobetting)

La telenovela fra Mbappé e il Real Madrid pare finalmente giungere al termine. L'attaccante francese, secondo voci sempre più insistenti, lascerà il PSG a fine stagione e approderà nei Blancos. Questo ...Secondo il Corriere dello Sport, il Paris Saint Germain sta valutando l’acquisto in estate del campione della Serie A. La clausola è di 175 milioni. Il Paris Saint Germain deve presto fare i conti co ...Renato Sanches, centrocampista della Roma in prestito dal Paris Saint Germain, avrebbe cominciato a considerare la destinazione Besiktas Foto di Stefano D’Offizi Cose turche per Renato Sanches, centro ...