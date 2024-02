Paris Jackson nasconde 80 tatuaggi per i Grammy | “Ci sono volute ore” VIDEO

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Cambio di look totale perche ieri ha partecipato alla serata di assegnazione dei2024 a Los Angeles senza i soliti. Magia del make up, però. La figlia di Michael, infatti, non ha cancellato alcunché, ma ha solo coperto i tattos con una lunghissima sezione di trucco e ben due fondotinta diversi. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ?? (@) L’attrice e modella, nata nel 1998 dall’unione del del re del pop e di Debbie Rowe, si è presentata sul tappeto rosso con un abito nero di Celine tagliato sul busto. La stessaha raccontato che per coprire i suoi 80 e piùè stato necessario un lavoro di ore e l’utilizzo di due ...

Le tre più belle e le tre bocciate ai Grammy Awards 2024 Grammy Awards 2024, i look migliori e peggiori: vincono Taylor Swift, Dua Lipa e Miley Cyrus. Inguardabili Doja Cat, Ellie Goulding ed Heidi Kl ...la mise vintage firmata Versace scelta da Olivia Rodrigo e i look total black di Paris Jackson in Celine e Janelle Monaé in Armani Privé. Infine tra le mise più glamour della serata spiccano anche ...La proposta romanticissima in alta quota, sulle Alpi svizzere Le foto di Ed Westwick inginocchiato in un favoloso scenario innevato che chiede ad Amy Jackson di diventare sua ...organizzata a pochi ...