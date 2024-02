Parigi | passa il referendum sui Suv col 54 | 5% | tariffe triplicate per i parcheggi Le opposizioni | Demagogia | una farsa

Il rover statunitense NASA Perseverance è riuscito a catturare la prima foto di NASA Ingenuity dopo il problema del volo 72. Quest'ultimo si trova in una zona non raggiungibile dal rover, per questo s ...Troppo ingombranti, troppo inquinanti, troppo pericolosi. È da Parigi che inizia la battaglia delle città europee (e non solo) contro i SUV. Ieri, domenica 4 febbraio, i cittadini della capitale franc ...L'iter che dalla ricerca in laboratorio conduce alla produzione su scala industriale, per le celle tandem perovskite-silicio, è ormai al termine; Oxford PV, produttore in piccola serie delle celle, ha ...