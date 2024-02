Parigi | il referendum «anti Suv» passa con il 54 | 5% La sindaca Hidalgo | «È una misura di giustizia sociale»

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Troppo ingombr, troppo inquin, troppo pericolosi. È dache inizia la battaglia delle città europee (e non solo) contro i SUV. Ieri, domenica 4 febbraio, i cittadini della capitale francese sono stati chiamati alle urne per unsulla proposta di triplicare le tariffe di parcheggio per le auto sopra una certa taglia. Il quesito èto con il 54,5% dei voti a favore, anche se l’affluenza è stata decisamente al di sotto delle aspettative. Su 1,3 milioni di aventi diritto, soltanto 78mila sono andati alle urne, poco più del 5%. Ladi, la socialista Anne, ha accolto comunque di buon grado l’esito del voto: «Ini hanno fatto una scelta chiara, altre città seguiranno». Le nuove ...

(Adnkronos) – Il 55% dei Parigi ni hanno votato oggi a favore della proposta di triplicare le tariffe dei parcheggi per i Suv, recandosi alle urne per ... (periodicodaily)

A Parigi è partita la guerra ai Suv in città. I cittadini sono stati chiamati al voto sul progetto di triplica re la tariffa del parcheggi o per i ... (lanotiziagiornale)

Le automobili stanno diventando sempre più grandi, entrano sempre più a fatica nei parcheggi, inoltre inquinano le nostre città - motivo per cui Parigi ha indetto un referendum per alzare ...A Parigi il referendum per chiedere se aumentare o meno le tariffe di sosta dei SUV ha visto prevalere i Sì. Ma con scarsa affluenza ...A Parigi passa il referendum che triplica il prezzo dei parcheggi per il Suv: arriva la tassa sulle grandi automobili.