Parigi | i Suv inquinano troppo | triplicati i prezzi dei parcheggi

(Di lunedì 5 febbraio 2024) I cittadini dihanno deciso: i Suv dovranno pagare di più per poterare nel centro città e in periferia. Una decisione che sembra assurda, soprattutto nel momento in cui si scopre che è stata presa tramite un referendum, ma che in realtà risponde ad alcune problematiche che ormai da anni stanno assediando la L'articolo proviene da Il Difforme.

Tempo di lettura: < 1 minuto A Parigi le tariffe dei parcheggi saranno calcolate in base al peso delle automobili. SUV ed elettriche sono sempre più […] More ...Mentre in Italia discutiamo del nuovo limite a 30 km/h nella città di Bologna, oppure della sempre più costosa Area C di Milano, a Parigi si vuole triplicare il costo del parcheggio in città per gli ...A Parigi il referendum per chiedere se aumentare o meno le tariffe di sosta dei SUV ha visto prevalere i Sì. Ma con scarsa affluenza ...