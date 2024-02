Parigi e il referendum ‘anti-Suv’ | triplicato il costo dei parcheggi

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Pubblicato il 5 Febbraio, 2024 (Adnkronos) – Il 55% deini hanno votato oggi a favore della proposta di triplicare le tariffe deiper i Suv, recandosi alle urne per esprimere la propria opinione neldal titolo 'Più o meno Suv a?'. La misura, secondo il progetto del Comune di, colpirà le auto termiche o ibride sopra le 1,6 tonnellate di peso e le auto elettriche sopra le 2 tonnellate. La proposta della sindaca Anne Hidalgo prevede che i veicoli interessati dovranno pagare 18 euro l'ora per ilo nei quartieri centrali, 12 euro l'ora per quello nei quartieri periferici. L'argomentazione della città a favore di una tassa più alta per i Suv è che i veicoli pesanti causano un aumento dell'inquinamento, occupano molto spazio pubblico e mettono a rischio la sicurezza stradale. La tassa si applicherebbe a turisti e visitatori, ma residenti, commercianti e servizi di assistenza potrebbero richiedere un'esenzione. Il cambiamento non si applicherebbe aiprivati. —internazionale/ [email protected] (Web Info)