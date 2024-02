Parigi dichiara guerra ai Suv | stangata sui parcheggi Ma vota solo il 5% degli elettori

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Ini hanno deciso con un referendum di triplicare i costi dio per i SUV in città, segnando un nuovo passo avanti della capitale francese contro l’“autobesità”

La capitale francese dichiara guerra aperta ai SUV: chi ne guida uno dovrà pagare il triplo per parcheggiare al centro di Parigi ...Purtroppo, giunge oggi la triste notizia del fallimento della società svedese di motociclette elettriche, Cake Motocycles. Nata nel 2017, l’azienda si è specializzata nella progettazione e produzione ...Il 54,55 per cento degli elettori ha votato a favore dell’aumento dei costi per le soste in città delle auto più ingombranti. Si passerà così da 6 a 18€ all'ora ...