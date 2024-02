Pardo | «Inter-Juventus ha confermato una cosa! Poi un plauso»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 5 febbraio 2024), che ieri ha commentato per Dazn, oggi ha parlato della partita e di come i nerazzurri si siano imposti nettamente sui rivali. PRONOSTICATO RISPETTATO ? Pierluigi, in collegamento su Tutti Convocati a Radio 24, si è espresso sulla partita di ieri sera a San Siro: «Si è visto quello che era lecito immaginare. Ieri l’haquello che si era visto fino a questo momento della stagione. C’è molto del lavoro di Marotta, Ausilio e di tutta l’area tecnica. Hanno fatto colpi clamorosi come Calhanoglu, Thuram, Acerbi, Darmian. L’ha speso meglio di tutti, mixando instant team e contenimento dei costi a dei risultati tecnicamente importanti. Allaè mancata un po’ di energia e ...