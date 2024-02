Parametri zero cercasi | ecco i 25 migliori giocatori in scadenza all'estero

Tuttosport – L’Inter dei parametri zero : pronto Zielinski in estate L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sul L’Inter esse ... (forzazzurri)

Calciomercato Milan , Geoffrey Moncada cerca solamente parametri zero: basterà per far felice Stefano Pioli? Sarà un Calciomercato di occasione per ... (dailymilan)

L’Inter batte la Juventus 1-0 e vince lo scontro diretto per lo Scudetto, infiammando il dibattito a ‘La Domenica Sportiva’. Per Eraldo Pecci e ... (sportface)

Come dimostrano i colpi Lewandowski e Gundogan a parametro zero, il club catalano è particolarmente attento ai giocatori di esperienza internazionale disponibili a parametro zero, e Rabiot rientra ...Dalla Spagna, arrivano alcune indiscrezioni sul futuro di Adrien Rabiot. Il Barcellona potrebbe contattare la mamma del francese Come riferisce l’emittente televisiva Cat 3, il Barcellona potrebbe pre ...Calciomercato Juventus già in fermento. Giuntoli è al lavoro per colmare il gap con i nerazzurri. È alla ricerca di centrocampisti di qualità Il settore ...