Paolucci | gli Uffizi gli rendono omaggio | “Il suo nome all’auditorium del museo”

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Firenze, 5 febbraio 2024 – Glia Antonio, figura eminente della storia dell’arte italiana e non solo. "Stanotte ci ha lasciato un uomo di Stato e uno dei più significativi studiosi italiani degli ultimi decenni con doti di eloquio e scrittura impareggiabili e un naturale talento nel diffondere il sapere – dice il direttore delle Gallerie degli, Simone Verde - Non solo: Antoniopossedeva la capacità di governare l'arte e il suo mondo, di soprintendere ai suoi delicatissimi equilibri. Da ministro e a capo dei Beni Culturali fiorentini è stato la guida, per tanti anni, del sistema della tutela, dunque la sua scomparsa è una perdita incolmabile. Le Gallerie degli, che annoverano numerosi dipendenti cresciuti alla ...

Il mondo dell’arte e della cultura in lutto per la morte di Antonio Paolucci, per anni punto di riferimento anche a livello politico. Ex sovrintendente del polo… Leggi ...Ha guidato il Polo museale fiorentino e da soprintendente ha fatto parte della giuria internazionale che ha assegnato a Isozaki il progetto di uscita degli Uffizi ...Roma – Lo storico dell'arte Antonio Paolucci, ministro per i Beni culturali nel governo Dini, già soprintendente per il Polo Museale Fiorentino e direttore dei Musei Vaticani, è morto a Firenze ...