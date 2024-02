Pannelli solari | auto elettriche | competitività Come l’Ue risponde alla Cina

(Di lunedì 5 febbraio 2024) “La scommessa che si porta avanti è quella di far diventare Catania uno dei poli industriali più importanti d’Europa nella produzione difotovoltaici di ultima generazione e ad altissime prestazioni Io sono qui oggi personalmente perché il governo intende fare la sua parte. Noi, credo, dobbiamo e vogliamo essere competitivi in questo settore anche rispetto ai grandi altri player internazionali che,si sa, sono soprattutto asiatici”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo domenica durante la sua visitafabbrica 3Sun di Catania, operazione del Gruppo Enel che promette di diventare la più grande fabbrica per la produzione di celle e modulidel Vecchio continente. Dopo l’espansione in corso, che dovrebbe terminare a fine 2024, 3Sun fabbricherà...

