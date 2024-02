Pane | De Carlo FdI | Nuova legge in arrivo Così tuteliamo Made in Italy e consumatori

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Luca De, senatore di Fratelli d'Italia, è ospite di Parlamentari scatenati, la rubrica di Libero dedicata ai disegni didei parlamentari. L'Onorevole, intervistato da Costanza Cavalli, ha presentato un disegno diper nuove disposizioni in materia di produzione e vendita di. "In Italia manca un quadro normativo: le due leggi fondanti della panificazioni risalgono al 1956 e al 1967. Con le norme Bersani si fecero dei correttivi ma abbiamo aspettato dodici anni per avere i decreti attuativi. Il quadro normativo è scomposto rispetto alle esigenze attuali", spiega De, "Con questa norma discipliniamo che cosa è il, come si produce, quali sono le differenze tracongelato e quello fresco, e riconosciamo il ruolo dei panificatori". Nel ...