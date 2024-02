Pallanuoto | Sandro Campagna | “Si vive per match come quello con l’Ungheria”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Un Settebello così a valanga raramente lo si è visto. Esordio sul velluto per la Nazionale italiana dial maschile ai Mondiali di Doha: per Di Fulvio e compagni un nettissimo 33-3 al Kazakistan. Devastanti in ogni fase di gioco gli azzurri, ovviamente contro un avversario tutt’altro che irreprensibile: servivano risposte importanti per iniziare al meglio il torneo. Le parole dia fine gara: “Avevo chiesto concentrazione subito dall’inizio e i ragazzi hanno risposto bene soprattutto in difesa. Abbiamo assaggiato le condizioni della piscina per la prima volta anche in funzione della gara clou che ci sarà tra due giorni contro. Siper questie saremo pronti per una battaglia crocevia per il nostro torneo”.detto ...