Pallanuoto | Mondiali 2024 | risultati e classifiche della prima giornata Settebello a valanga

(Di lunedì 5 febbraio 2024)aidimaschile in quel di Doha. Subito bene ilche apre il suo cammino nel Gruppo D con un successo nettissimo sul Kazakistan, trenta reti di scarto tra le due squadre. Vince anche l’Ungheria, la rivale nel raggruppamentosquadra tricolore. Andiamo a scoprire nel dettaglio tutti ie leaggiornate.5 febbraio Girone A Sudafrica-Spagna 5-21 (1-6, 0-7, 0-4, 4-4) Croazia-Australia 13-8 (5-1, 4-2, 2-2, 2-3) Girone B Cina-Grecia 6-24 (1-4, 0-6, 3-7, 2-7) Brasile-Francia 11-16 (1-3, 4-5, 3-4, 3-4) Girone ...

Era un match sulla carta già scritto, ma in ogni caso era importante rompere il ghiaccio con una vittoria importante: a Doha, nella prima partita ... (oasport)

Doha, 5 febbraio 2024 – Una pioggia di gol azzurri hanno inondato il Kazakistan 33-3. E’ stato un super esordio per l’Italia di Coach Campagna ai ... (ilfaroonline)

Debutto azzurro senza storia: 33-3 con sette gol per Fondelli e Cannella. Campagna: "Buon atteggiamento". Mercoledì c'è l'Ungheria ...Esordio scoppiettante della nazionale azzurra di pallanuoto ai Mondiali in corso a Doha. Nel girone D, il Settebello ha travolto il Kazakistan 33-3 (parziali: 6-1, 10-1, 8-1, 9-0), con sette reti a te ...