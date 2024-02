Pallanuoto maschile | Mondiali 2024 | calendario | girone Settebello | dove vederlo in tv

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Obiettivo da non fallire per ilche torna in vasca aidia Doha, parte deidi nuotoin programma dal 2 al 18 febbraio. I ragazzi di Sandro Campagna sono pronti a dare battaglia nel gruppo Daffronteranno Kazakistan, Ungheria e Romania.Sarà...