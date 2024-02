Palermo | spacciava e spendeva soldi falsi | arrestato un minorenne

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Pubblicato il 5 Febbraio, 2024 I Carabinieri del Nucleo Radiomobile dihannoun, palermitano, con l’accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e spendita di banconote false. Nell’ambito di un servizio di controllo del territorio finalizzato al contrasto dello spaccio di droga, i militari hanno colto in flagranza di reato il giovane presunto pusher e, durante le operazioni di ricerca all’interno della abitazione, hanno rinvenuto 70 grammi di hashish nonché 380 euro, di cui 350 in banconote contraffatte. Durante la perquisizione della casa della famiglia del 17enne sono stati inoltre recuperati altri 3700 euro in banconote false, per il cui rinvenimento sono stati denunciati in stato di libertà per spendita e introduzione nello Stato di moneteficate, anche i genitori ...