Palermo, Chaka Traoré: 'Al Milan ho imparato ad essere uomo. Diritto di riscatto? Non ci penso' (Di lunedì 5 febbraio 2024) Chaka Traoré, ala del 2004 in prestito con Diritto di riscatto dal Milan al Palermo, si è presentato in conferenza stampa: “Quando ho... Leggi tutta la notizia su calciomercato (Di lunedì 5 febbraio 2024), ala del 2004 in prestito condidalal, si è presentato in conferenza stampa: “Quando ho...

Palermo, tegola Mancuso: infortunio in allenamento per l’attaccante. I dettagli Il Palermo rischia di fare a meno di uno dei propri attaccanti migliori. Leonardo Mancuso, come riporta il sito ufficiale del club di Viale del Fante, ha rimediato un infortunio nel corso ... Il Palermo rischia di fare a meno di uno dei propri attaccanti migliori. Leonardo Mancuso, come riporta il sito ufficiale del club di Viale del Fante, ha rimediato un infortunio nel corso ...

" In conferenza stampa, in casa Palermo, ha parlato Chaka Traorè. L'esterno offensivo classe 2004, arrivato in prestito con diritto di.«Quando ho sentito della possibilità di arrivare a Palermo ero contento e orgoglioso: è una piazza fantastica e posso dire che mi emoziona molto l’idea di aiutare il club a raggiungere gli obiettivi s ...