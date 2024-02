Palazzo Reale di Napoli | concorso per creazione di nuovo brand

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Ildibandisce unper ladelattraverso l’elaborazione di un marchio/logotipo e del sistema d’identità visiva. La direzione del museo intende rinnovare la propria immagine per le attività di promozione e comunicazione, con l’obiettivo di tornare a legare in modo evidente e simbolico ilalla sua dimensione internazionale in quanto teatro della storia d’Europa. A coordinare le attività sarà l’AIAP – Associazione italiana design della comunicazione visiva, che si occuperà della segreteria organizzativa del, articolato in due fasi. La prima prevede la presentazione delle domande di partecipazione entro il 29 febbraio 2024. Successivamente verranno selezionati (in ...