Pagare in 3 rate con PayPal | come funziona? Ecco tutte le info

Leggi tutta la notizia su blowingpost

(Di lunedì 5 febbraio 2024)paga in 3il nuovo servizio offerto dal colosso di servizi di pagamento digitale. Facciamo chiarezza. Quante volte vogliamo concedersi un acquisto “pazzo” e non abbiamo la liquidità necessaria per concludere l’acquisto? Tante, forse troppe volte. Richiedere un mini-prestito è una soluzione onerosa che comporta il sostenimento di costi esorbitanti. C’è la possibilità di richiedere un prestito gratuito ad un parente o ad un amico, ma molto spesso si cerca di fare da soli, rinunciando all’acquisto.ha pensato a lanciare un nuovo interessante servizio:paga in 3, che consente di frazionare l’importo dell’acquisto in tre comodemensili di pari importo. Si tratta di un interessante ...