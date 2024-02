Paestum | sequestrato resort Giglio Di Mare | dieci indagati

Leggi tutta la notizia su zon

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Nella mattinata odierna, in Capaccio, località Laura, i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Salerno e del Nucleo Tutela del Patrimonio Culturale di Napoli hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo – emesso dal GIP del Tribunale di Salerno su richiesta di questa Procura – dell’intera struttura turistico-ricettiva denominata “del”. Nel relativo procedimento penale sono, a vario titolo, per lottizzazione abusiva di terreni demaniali in area sottoposta a vincolo paesaggistico, falsità ideologica, abuso d’ufficio, abuso edilizio, esecuzione di opere su beni paesaggistici in assenza di autorizzazione e invasione di terreni demaniali e distruzione o deturpamento di bellezze naturali e di habitat all’interno di un sito protetto, il proprietario della ...