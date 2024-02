Padre di Ilaria Salis contro governo Meloni | “Noi lasciati soli | mia figlia resterà in carcere a lungo”

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Ildi, dopo l'incon Nordio e Tajani, ha dichiarato: "Siamo stati. Credo che miaancora per molto tempo in". Al Parlamento europeo, flash mob del Pd e un intervento della Commissione Ue, che ha parlato della possibilità di arresti domiciliari.

Lo dice Roberto Salis, il padre della 39enne antifascista in carcere in Ungheria, all’uscita del ministero della Giustizia dopo gli incontri con i ministri degli Esteri e della Giustizia Antonio ...Monza e la Brianza si sono mobilitati per Ilaria Salis, la maestra 39enne da quasi un anno detenuta in Ungheria.ROMA – Roberto Salis, il padre della 39enne Ilaria, antifascista in carcere in Ungheria, ha incontrato oggi, 5 febbraio 2024, i ministri degli Esteri e della Giustizia Antonio Tajani e Carlo Nordio.