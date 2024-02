Oversharing | la fluidità della società 2 0

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 5 febbraio 2024) “: to tell people too much personal information about yourself”. Il Cambridge Dictionary definisce l’come l’atto di raccontare troppe informazioni personali su di sé. Ad oggi, con la rilevanza acquisita dai social nelle nostre vite, l’è diventato un fenomeno preponderante, ma soprattutto un indicatore per comprendere in che direzione si sta spostando la nostra socialità.: non importa a chi lo dici, l’importante è dire Da sempre l’essere umano sente la necessità di condividere con altre persone la maggior parte degli aspettipropria vita, da informazioni generiche come il lavoro, il posto in cui vive, l’età, fino alle informazioni più intime, come i propri desideri, gusti, ideali, pensieri. Quando ci troviamo a dichiarare qualcuno di questi ...